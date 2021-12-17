Украинский депутат рассказал про "шубу" и рыбу" на Новый год, и это заявка на новый мем

Урбанский — о новогоднем столе. Видео © Telegram / stranaua

Депутат Верховной рады Украины Анатолий Урбанский признался, что не имеет понятия, сколько стоят продукты к новогоднему столу, ведь его накрывает жена. Как именно парламентарий собирается отпраздновать новый, 2022 год, журналисты узнать не смогли.

Репортёры "Страны.ua" провели опрос, в котором народные избранники поведали, сколько собираются потратить на новогодние праздники и где их проведут. Результаты опубликованы в телеграм-канале "Политика страны".

"Я долго и счастливо женат. 22 декабря у меня будет уже 19-й год. <...> Я прихожу домой, потому что дома <...> стоит накрытый стол, праздничный: мандарины, оливье, рыба, "шуба". Я ем. Вот и празднуем", — поделился Урбанский.

На вопрос журналистов, как он собирается отпраздновать Новый год, депутат ответил: "Как всегда". Урбанский отметил, что никогда не интересовался, сколько стоят продукты к праздничному столу: "Я ношу сумки, а она платит".

Кроме того, Урбанский пожелал в 2022 году украинцам счастья, здоровья и мирного неба над головой. "Пускай как можно скорее в нашу страну вернётся мир, а в наши семьи — благополучие и достаток", — заключил парламентарий.