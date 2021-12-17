Психотерапевт Кульгавчук объяснил, как не попасть в ловушку коучей-шарлатанов

С каждым днём становится всё больше людей, которые отдают кучу денег за информацию ни о чём. О том, кто может стать потенциальной жертвой лжекоучей и как не вестись на их уловки, рассказал психотерапевт, семейный психолог и сексолог Евгений Кульгавчук.

Специалист отметил, что в основном ведутся на "суперкурсы" от псевдоэкспертов эмоционально незрелые люди. По словам эксперта, зачастую у них низкая самооценка и они нуждаются в так называемых подпорках.

"Они похожи на больших детей. Раз застряли где-то в детстве, то и нуждаются в руководстве. Кстати, у них ничего не бывает в меру. Если любовь, то "до умопомрачения" и изживания со света друг друга, если спорт, то до изнеможения и проблем со здоровьем, если работа, то до инфаркта", — цитирует РИА ФАН Кульгавчука.

Единственная цель, которую преследуют лжекоучи, — продажа своего продукта, подчеркнул психолог. Он призвал не верить пустым обещаниям о том, что какой-то мотивационный курс сделает вас счастливым или богатым. Эксперт также напомнил, что настоящие профессионалы никогда не дают точных прогнозов и гарантий насчёт совместной работы.

"Нужно взрослеть и не надеяться, что кто-то за вас сделает вам счастье. Счастье нужно изготавливать самим", — заключил специалист.