Биатлонист Латыпов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира во Франции
Победителю гонки норвежцу Йоханнесу Бё он проиграл всего 7,2 секунды.
Биатлонист Эдуард Латыпов. Фото © ТАСС / EPA / FREDRIK SANDBERG
Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял второе место в спринте на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира во Франции. Соревнования проходят на трассе в Анси.
На огневых рубежах он поразил десять мишеней из десяти, отстав от победителя гонки норвежца Йоханнеса Бё на 7,2 секунды. Третьим стал ещё один представитель Норвегии — Филип Фьелд Андерсен, проигравший своему соотечественнику 18,2 секунды. Все три призёра гонки обошлись без промахов в стрельбе.
Все российские биатлонисты, участвовавшие в спринте, попали в топ-25. Карим Халили стал 11-м (+48,2), Александр Логинов — 12-м (+49,1), Александр Поварницын — 14-м (+52,3), Даниил Серохвостов — 18-м (+58,8), Василий Томшин — 25-м (+1.14,2).
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Накануне состоялась аналогичная гонка у женщин. Победу одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. Лучшей в нашей команде стала Кристина Резцова, занявшая пятое место.
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