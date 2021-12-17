Биатлонист Латыпов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира во Франции

Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял второе место в спринте на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира во Франции. Соревнования проходят на трассе в Анси.

На огневых рубежах он поразил десять мишеней из десяти, отстав от победителя гонки норвежца Йоханнеса Бё на 7,2 секунды. Третьим стал ещё один представитель Норвегии — Филип Фьелд Андерсен, проигравший своему соотечественнику 18,2 секунды. Все три призёра гонки обошлись без промахов в стрельбе.