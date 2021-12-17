Самый высокооплачиваемый хоккеист КХЛ перешёл в ЦСКА

Капитан казахстанского "Барыса" Даррен Диц перешёл в московский ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба КХЛ из Нур-Султана.

За 28-летнего хоккеиста "Барыс" получил денежную компенсацию, сумма которой не уточняется.

"Барыс" благодарит экс-капитана за время, проведённое в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении пресс-службы.

В "Барысе" Диц провёл почти пять сезонов. На счету канадского защитника, в 2019 году принявшего гражданство Казахстана, 174 очка (67 шайб + 107 передач) в 269 матчах КХЛ.