Самый высокооплачиваемый хоккеист КХЛ перешёл в ЦСКА
Канадский защитник, в 2019 году принявший гражданство Казахстана, зарабатывает 100 миллионов рублей в год.
Фото © ХК "Барыс"
Капитан казахстанского "Барыса" Даррен Диц перешёл в московский ЦСКА. Об этом сообщается на сайте клуба КХЛ из Нур-Султана.
За 28-летнего хоккеиста "Барыс" получил денежную компенсацию, сумма которой не уточняется.
"Барыс" благодарит экс-капитана за время, проведённое в нашем клубе, и желает ему успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении пресс-службы.
В "Барысе" Диц провёл почти пять сезонов. На счету канадского защитника, в 2019 году принявшего гражданство Казахстана, 174 очка (67 шайб + 107 передач) в 269 матчах КХЛ.
Диц является самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ. Его зарплата составляет 100 миллионов рублей в год.
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