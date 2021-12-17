"Интер" расторг контракт с пережившим остановку сердца Эриксеном

В ходе матча Евро-2020 между Данией и Финляндией футболист потерял сознание.

Миланский "Интер" расторг контракт с датским полузащитником Кристианом Эриксеном, который пережил остановку сердца прямо на поле во время чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.

Летом Эриксену установили дефибриллятор, а в чемпионате Италии выходить с этим прибором на поле запрещается. При этом 29-летний футболист сможет бесплатно присоединиться к другой команде. В последнее время он начал тренироваться с датским клубом "Оденсе".