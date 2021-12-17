"Интер" расторг контракт с пережившим остановку сердца Эриксеном
Кристиан Эриксен. Фото © ТАСС / PA Wire / PA Images
В ходе матча Евро-2020 между Данией и Финляндией футболист потерял сознание.
Миланский "Интер" расторг контракт с датским полузащитником Кристианом Эриксеном, который пережил остановку сердца прямо на поле во время чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщается на сайте итальянского клуба.
Летом Эриксену установили дефибриллятор, а в чемпионате Италии выходить с этим прибором на поле запрещается. При этом 29-летний футболист сможет бесплатно присоединиться к другой команде. В последнее время он начал тренироваться с датским клубом "Оденсе".
"Сегодня пути "Интера" и Кристиана расходятся, но прочная и неразрывная связь остаётся. Лучшие моменты, голы, победы и объятия с болельщиками навсегда останутся в истории клуба", — говорится в сообщении пресс-службы.
Эриксен упал без сознания во время матча с Финляндией 12 июня. В концовке первого тайма он рухнул на газон и не смог подняться. Хавбека доставили в больницу, где его состояние улучшилось. По словам врачей, футболист перенёс остановку сердца.