Сенатор Цеков заявил о нахождении Евросоюза в плену собственных санкций

Решение Евросоюза продлить экономические санкции против России является следствием неспособности отказаться от собственных заблуждений. Об этом в беседе с RT заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

"Выдвинув это решение, они не могут никак от него отказаться, хотя неоднократно обращали внимание на то, что, вообще-то, санкции за невыполнение Минских соглашений прежде всего должны применяться к Украине. Но вот такой оказался Евросоюз. Очень неповоротливый с точки зрения отказа от неверных решений", — указал парламентарий.

Цеков также подчеркнул, что Москва не является стороной конфликта, отметив, что Запад сам оказался "в плену санкций".

"В плену тех решений, которые они приняли до этого, и увязки этих решений с выполнением Минских соглашений. Но Минские соглашения и их выполнение полностью зависят от Украины", — заключил сенатор.

Напомним, Евросоюз ещё на полгода продлил экономические санкции против РФ. Глава Европейского совета Шарль Мишель также объявил, что в случае агрессии против Украины нашу страну ждут "масштабные последствия и высокая цена этой агрессии". Какие именно шаги намерен предпринимать ЕС, не уточнялось.