Социолог Потуремский оценил законопроект о доступе в общественные места по ковид-сертификату

Логика обсуждения введения ковид-сертификатов для доступа в общественные места изменилась. Об этом Лайфу рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский, комментируя принятие в первом чтении законопроекта о доступе в общественные места по ковид-сертификату.

"Нужно зафиксировать, что на самом деле изменилась логика обсуждения ситуации с "ковид-паспортами". Он (законопроект об использовании ковид-сертификатов в общественных местах. — Прим. Лайфа) из запретительного (собственно, с этим была связана критика и сопротивление со стороны населения) стал носить разрешительный характер", — сказал социолог в беседе с Лайфом.

По словам Потуремского, принятие этого законопроекта позволит региональным властям самостоятельно регулировать ситуацию внутри, даже в случае ухудшения эпидемиологической ситуации по ковиду. То есть, уточнил собеседник, главы субъектов РФ смогут самостоятельно принимать решения о введении и отмене каких-либо дополнительных ограничений.

"В этом смысле стоит понимать — то, что произошло вчера, этот закон не носит безусловный характер. Этот закон позволяет действовать очень точно и ответственно на уровне регионов", — заключил Потуремский.