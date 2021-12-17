Мурашко призвал россиян отметить Новый год с семьёй и ограниченным количеством алкоголя
В беседе с корреспондентом Лайфа министр признался, что сам планирует следовать именно такому сценарию праздника.
Михаил Мурашко © ТАСС / Сергей Савостьянов
Мурашко призвал россиян отметить Новый год в кругу семьи и "с ограниченным алкоголем". © LIFE
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с корреспондентом Лайфа призвал россиян отмечать Новый год в кругу семьи.
"[Отмечать] в кругу семьи и с ограниченным алкоголем", — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, как лучше провести праздник.
Министр также признался, что сам планирует следовать именно такому сценарию праздника.
Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян не забывать про меры безопасности после первого же новогоднего тоста. Лидер РФ указал, что перед праздниками традиционно увеличивается пассажиропоток во всех регионах страны. В связи с этим рекомендовал гражданам быть особенно осторожными в этот период.
Комментариев: 0