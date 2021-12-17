Мурашко призвал россиян отметить Новый год с семьёй и ограниченным количеством алкоголя

Мурашко призвал россиян отметить Новый год в кругу семьи и "с ограниченным алкоголем". © LIFE

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с корреспондентом Лайфа призвал россиян отмечать Новый год в кругу семьи.

"[Отмечать] в кругу семьи и с ограниченным алкоголем", — сказал Мурашко, отвечая на вопрос, как лучше провести праздник.

Министр также признался, что сам планирует следовать именно такому сценарию праздника.