Диетолог Фус назвала продукт, который поможет очистить кишечник
По словам эксперта, в нём также содержатся фитоэстрогены, защищающие женский организм от новообразований и облегчающие проявления климакса.
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Семена льна благодаря пищевым волокнам в своём составе помогут очистить кишечник, стимулировать его перистальтику — волнообразное сокращение стенок полых трубчатых органов, а также создать чувство сытости. Об этом рассказала диетолог Светлана Фус в своём аккаунте в "Инстаграме".
Врач отметила, что в этом продукте также содержатся фитоэстрогены — фенольные соединения с антиоксидантной активностью, которые защищают женский организм от новообразований и облегчают проявления климакса. Кроме того, семена льна являются природным статином, поскольку нормализуют уровень холестерина. Они также содержат жирные кислоты омега-3, причём в большом количестве.
Суточная норма этого продукта составляет одну-две столовые ложки (или 10–20 граммов). При этом цельные семена лучше измельчать и есть сразу после приготовления.
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