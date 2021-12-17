Диетолог Фус назвала продукт, который поможет очистить кишечник

Семена льна благодаря пищевым волокнам в своём составе помогут очистить кишечник, стимулировать его перистальтику — волнообразное сокращение стенок полых трубчатых органов, а также создать чувство сытости. Об этом рассказала диетолог Светлана Фус в своём аккаунте в "Инстаграме".

Врач отметила, что в этом продукте также содержатся фитоэстрогены — фенольные соединения с антиоксидантной активностью, которые защищают женский организм от новообразований и облегчают проявления климакса. Кроме того, семена льна являются природным статином, поскольку нормализуют уровень холестерина. Они также содержат жирные кислоты омега-3, причём в большом количестве.

Суточная норма этого продукта составляет одну-две столовые ложки (или 10–20 граммов). При этом цельные семена лучше измельчать и есть сразу после приготовления.