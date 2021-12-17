Обновление Госдумы идёт ей на пользу, считает Путин

Глава государства отметил, что появление новых лиц в Российском союзе промышленников и предпринимателей также является хорошим сигналом.

Обновление состава Государственной думы в новом созыве идёт ей на пользу. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в пятницу на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава государства отметил, что появление новых лиц в РСПП также является хорошим сигналом.

"При формировании Государственной думы "Единая Россия" пошла на то, чтобы обновить 50% своего состава. И это в принципе идёт ей на пользу", — заметил президент.

Ранее Путин высказывался по поводу того, что объединяет депутатов Госдумы нового созыва. По словам российского лидера, каждый из избранных парламентариев стремится работать в интересах России, ради повышения благополучия и качества жизни людей.