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Опубликовано 17 декабря 2021, 17:08

Обновление Госдумы идёт ей на пользу, считает Путин

Глава государства отметил, что появление новых лиц в Российском союзе промышленников и предпринимателей также является хорошим сигналом.

Обновление состава Государственной думы в новом созыве идёт ей на пользу. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая в пятницу на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Глава государства отметил, что появление новых лиц в РСПП также является хорошим сигналом.

"При формировании Государственной думы "Единая Россия" пошла на то, чтобы обновить 50% своего состава. И это в принципе идёт ей на пользу", — заметил президент.

Путин призвал кабмин одинаково плотно работать со всеми фракциями в Госдуме
Путин призвал кабмин одинаково плотно работать со всеми фракциями в Госдуме

Ранее Путин высказывался по поводу того, что объединяет депутатов Госдумы нового созыва. По словам российского лидера, каждый из избранных парламентариев стремится работать в интересах России, ради повышения благополучия и качества жизни людей.

Напомним, что после сентябрьских выборов Путин лично встретился с депутатами в Кремле и поздравил их с началом работы. Глава государства выразил надежду, что народные избранники будут подтверждать кредит доверия ежедневной напряжённой и результативной работой.

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Kremlin.ru

Алексей Берковиц
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