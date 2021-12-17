Треть россиян не доверяют своим гаджетам

Россияне считают, что в большинстве (67%) случаев утечки персональных данных виноваты сами пользователи. По их мнению, к этому приводит халатное отношение к безопасности личной информации, а не действия мошенников или недосмотр со стороны компаний и сервисов. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании – разработчика антивирусных решений ESET, которые есть в распоряжении Лайфа.

Отмечается, что собственным смартфонам, смарт-часам, ноутбукам и другим гаджетам не доверяют 29% опрошенных. При этом 10% респондентов думают, что личная информация в современных устройствах полностью под защитой, а остальные 90% уверены, что эти данные легко доступны как хакерам со специальными знаниями, так и другим мошенникам. В 64% случаев россияне переживают, что их гаджеты могут сломаться, а 54% респондентов боятся слежки.

При этом большинство участников опроса (95%) убеждены, что различные инновации делают жизнь проще. Особенно пользователи отмечают удобство мобильных приложений (95%), облачных сервисов (61%) и высокоскоростного интернета (49%).