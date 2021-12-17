Мишустин: Мультфильм "Смешарики" — гимн детства нынешнего российского поколения

Мультсериал "Смешарики" — гимн детства нынешнего поколения российских детей. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами правительственного Совета по развитию отечественного кинематографа.

"Кстати, "Последний богатырь" — великолепный фильм и для детей и взрослых, семейное кино. "Смешарики" — ну это просто гимн детства сегодняшнего поколения", — сказал Мишустин, отметив, что кино должно объединять общество.

Вместе с тем глава кабмина назвал великолепными такие фильмы, как "Движение вверх", "Время первых", "Ночной дозор" и "Дневной дозор". Мишустин уверен, что его точку зрения разделяют миллионы людей, ведь эти картины смотрели многие.