Мишустин: Мультфильм "Смешарики" — гимн детства нынешнего российского поколения
Вместе с тем премьер назвал великолепными фильмы "Движение вверх", "Время первых", "Ночной дозор" и "Дневной дозор".
Фрагмент из мультсериала "Смешарики". Фото © Kinopoisk.ru
Мультсериал "Смешарики" — гимн детства нынешнего поколения российских детей. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с членами правительственного Совета по развитию отечественного кинематографа.
"Кстати, "Последний богатырь" — великолепный фильм и для детей и взрослых, семейное кино. "Смешарики" — ну это просто гимн детства сегодняшнего поколения", — сказал Мишустин, отметив, что кино должно объединять общество.
Вместе с тем глава кабмина назвал великолепными такие фильмы, как "Движение вверх", "Время первых", "Ночной дозор" и "Дневной дозор". Мишустин уверен, что его точку зрения разделяют миллионы людей, ведь эти картины смотрели многие.
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