Глава Минтруда заявил об отсутствии планов введения новогодней выплаты пенсионерам

Министерство труда пока не обсуждает возможность введения ежегодных новогодних выплат пенсионерам. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков в беседе с РИА "Новости".

"На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было", — сказал министр.

В свою очередь замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков отметил, что в организации этот вопрос тоже не поднимали. Однако подчеркнул, что выплаты для пенсионеров к Новому году, если их потянет бюджет, вещь хорошая. И также обратил внимание, что подобные меры поддержки — вещь эпизодическая, а в основе благосостояния пенсионеров лежит нормальная пенсия.