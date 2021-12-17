Глава Минтруда заявил об отсутствии планов введения новогодней выплаты пенсионерам
В свою очередь замглавы ФНПР России Шершуков отметил, что организация этот вопрос не обсуждала, но такие пособия — вещь хорошая.
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Министерство труда пока не обсуждает возможность введения ежегодных новогодних выплат пенсионерам. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков в беседе с РИА "Новости".
"На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было", — сказал министр.
В свою очередь замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков отметил, что в организации этот вопрос тоже не поднимали. Однако подчеркнул, что выплаты для пенсионеров к Новому году, если их потянет бюджет, вещь хорошая. И также обратил внимание, что подобные меры поддержки — вещь эпизодическая, а в основе благосостояния пенсионеров лежит нормальная пенсия.
Ранее Лайф сообщал, что в Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты пенсионерам перед Новым годом. Предполагается, что их источником станет федеральный бюджет. Согласно расчётам, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 миллиарда рублей.
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