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Опубликовано 17 декабря 2021, 16:52

В Госдуму внесли доработанный проект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

В новой редакции документа внесена ещё одна норма — суррогатной матерью также может стать только гражданка России.

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму доработанный законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев.

Документ разрешает пользоваться услугами суррогатных матерей только гражданам России, состоящим в браке, или одинокой гражданке РФ, которая по медицинским показаниям не может выносить или родить ребёнка сама. Иностранцам предлагается запретить пользоваться этой услугой.

"В новой редакции законопроекта мы конкретизировали норму: суррогатной матерью также может стать только гражданка Российской Федерации", — сказал журналистам один из авторов законопроекта, председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

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Напомним, законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму в июне. Правительство его поддержало, но при условии доработки до рассмотрения Думой в первом чтении.

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Pixabay

Александра Вишнякова
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