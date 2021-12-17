В Госдуму внесли доработанный проект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев

В новой редакции документа внесена ещё одна норма — суррогатной матерью также может стать только гражданка России.

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму доработанный законопроект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев.

Документ разрешает пользоваться услугами суррогатных матерей только гражданам России, состоящим в браке, или одинокой гражданке РФ, которая по медицинским показаниям не может выносить или родить ребёнка сама. Иностранцам предлагается запретить пользоваться этой услугой.