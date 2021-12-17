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Вирусолог Бутенко не исключил наступления эры "омикрона" в России в январе

Хотя страна и находится поодаль от очагов заражения, новый вариант коронавируса распространится из-за контактов с Европой, считает специалист.

17 декабря, 14:04
<p>Фото © ТАСС / Сергей Красноухов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Красноухов

В России новый вариант коронавируса "омикрон" начнёт активно распространяться в январе, постепенно вытесняя чаще встречающийся в стране штамм "дельта". Об этом "Газете.ru" рассказал руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Александр Бутенко.

"Существует мнение экспертов, что эра "омикрона" наступит у нас в январе месяце. Но это только в области предположений", — уточнил эксперт.

По словам Бутенко, хотя и Россия находится поодаль от стран – очагов нового штамма, "омикрон" распространится из-за контактов с Европой.

"Вообще, наша страна несколько в стороне от тех стран, где преобладает "омикрон", но дело в том, что с такой же завязкой начиналось появление у нас китайских вариантов в 2020 году: они пришли из Европы, и пандемия развивалась активно", — рассказал специалист.

Из Европы, где штамм распространяется быстрее, просто больше самолётов летает в Африку, объяснил специалист.

"Но у нас, поскольку ограничение на контакты и перелёты довольно условное, через некоторое количество месяцев распространение должно пойти, так как вирус действительно активно распространяется", — добавил эксперт.

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Ранее Лайф рассказывал, что инфекционист Энтони Фаучи спрогнозировал, когда "омикрон" будет доминировать в США. По его словам, число подхвативших инфекцию с новым вариантом ковида удваивается в мире в среднем каждые три дня. Как подчеркнул эксперт, данный штамм имеет "выдающуюся способность" к заражению.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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