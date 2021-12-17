Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России вырос до 58,2%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 58,2%. При этом ещё накануне, 16 декабря, он составлял 57,7%.

"По состоянию на 17 декабря вакцинация первым компонентом проведена 76 523 086 раз, вакцинация полного цикла — 70 831 362. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 58,2%", — рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По её данным, уровень коллективного иммунитета превышает 75% в четырёх регионах: на Чукотке, в Карелии, Санкт-Петербурге, Московской области.

"Догоняют Республика Тыва, Москва, Мурманская, Калининградская и Липецкая области. Здесь коллективный иммунитет выше 71%", — добавила Голикова.