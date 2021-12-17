Мэр показал Нижневартовск 2070 года с грибами-гигантами, Варламов назвал проект позорным

Известный российский блогер и журналист Илья Варламов раскритиковал представленный мэром Нижневартовска Дмитрием Кощенко образ города 2070 года, назвав эскиз устаревшим и позорным. По его мнению, таким Нижневартовск себе представляли люди ещё лет 100 назад.

"Если мы возьмём 20-е годы прошлого века и посмотрим на безумные истории, что рисовали тогда молодые советские архитекторы, которые увлекались футуризмом, вот мы увидим такое. Только он забыл ещё летающие машины нарисовать, чтобы прямо совсем хорошо было, — цитирует "Газета.ru" Варламова.

Футуристический план "Нижневартовск-2070". Фото © gorod3466.ru

Блогер убеждён, что Нижневартовску вовсе не нужны какие-то футуристические небоскрёбы и невероятные эстакады, как в Дубае. В первую очередь, как отметил Варламов, Кощенко необходимо заняться проблемами экологии и сурового климата, которые присутствуют в городе. Кроме того, он считает, что представленный план Нижневартовска отражает компетенцию самого мэра.

"Можно предложить мэру Нижневартовска написать с Нового года заявление об отставке. <...> И, я думаю, это будет лучший подарок для Нижневартовска, и в 2070 году он не будет так позорно выглядеть", — заключил блогер.

К слову, проект Кощенко также высмеяли в соцсетях. Больше всего комментаторов рассмешили не футуристические небоскрёбы и водопады посреди непонятной горы, а гигантские грибы. "А больницу к этому времени хоть достроят?", "Всё равно через 50 лет всё то же самое будет", "Хорошие грибы в Нижневартовске", "Какой же бред" — высказались пользователи.