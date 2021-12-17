Путин ловко отшутился в ответ на заявление, что его "развели"

Путин ловко отшутился в ответ на заявление Михаила Богданова, что его "развели" © LIFE

Президент России Владимир Путин ловко отшутился в ответ на заявление главы Координационного совета ассоциации "Инженерные изыскания в строительстве" Михаила Богданова о том, что российского лидера "развели", когда убедили принять порядок, по которому строительные саморегулируемые организации (СРО) отвечают за доступ профессионалов на рынок.

"Бывает, такое бывает. И с вами тоже, такое со всеми случается", — сказал Путин с улыбкой на лице, чем вызвал смех в зале.

Богданов отметил, что сейчас в сфере строительных саморегулируемых организаций создаётся чёрный рынок, что в свою очередь приводит к завышению цен на стройку и появлению ряда посредников в этом процессе. Российский лидер заявил, что попросит правительство разобраться в происходящем, так как, если подобные разрешения ухудшают ситуацию в отрасли и к тому же ведут к увеличению расходов, они являются элементом сдерживания.