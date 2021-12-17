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Путин ловко отшутился в ответ на заявление, что его "развели"

Речь на встрече с российским лидером шла о покупках разрешений на строительство. Президент попросит правительство разобраться в ситуации.

17 декабря, 14:55

Владимир Путин © LIFE

Путин ловко отшутился в ответ на заявление Михаила Богданова, что его "развели" © LIFE

Президент России Владимир Путин ловко отшутился в ответ на заявление главы Координационного совета ассоциации "Инженерные изыскания в строительстве" Михаила Богданова о том, что российского лидера "развели", когда убедили принять порядок, по которому строительные саморегулируемые организации (СРО) отвечают за доступ профессионалов на рынок.

"Бывает, такое бывает. И с вами тоже, такое со всеми случается", — сказал Путин с улыбкой на лице, чем вызвал смех в зале.

Путин признался, что сам порой не может разобрать свой почерк

Путин признался, что сам порой не может разобрать свой почерк

Богданов отметил, что сейчас в сфере строительных саморегулируемых организаций создаётся чёрный рынок, что в свою очередь приводит к завышению цен на стройку и появлению ряда посредников в этом процессе. Российский лидер заявил, что попросит правительство разобраться в происходящем, так как, если подобные разрешения ухудшают ситуацию в отрасли и к тому же ведут к увеличению расходов, они являются элементом сдерживания.

Ранее Путин призвал решить проблему с экологией в 12 самых загрязнённых городах России. По словам президента, в этих населённых пунктах ситуация требует того, чтобы её держали под особым контролем.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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