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"Локомотив" подписал контракт с футболистом "Шахтёра" Мампасси

Соглашение с 18-летним защитником рассчитано на пять лет.

17 декабря, 14:54
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" заключил контракт с 18-летним центральным защитником Марком Рене Мампасси, права на которого ранее принадлежали донецкому "Шахтёру". Об этом сообщается на сайте железнодорожников.

Соглашение с Мампасси рассчитано на пять лет. В новой команде футболист будет выступать под номером 18.

Мампасси — футболист конголезского происхождения, выступающий за юношескую сборную Украины. Он является воспитанником "Шахтёра", но в нынешнем сезоне на правах аренды выступал за "Мариуполь".

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В составе приазовского клуба защитник провёл 22 матча и сделал одну результативную передачу. Его рыночная стоимость оценивается в 200 тысяч евро.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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