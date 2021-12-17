"Локомотив" подписал контракт с футболистом "Шахтёра" Мампасси
Соглашение с 18-летним защитником рассчитано на пять лет.
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" заключил контракт с 18-летним центральным защитником Марком Рене Мампасси, права на которого ранее принадлежали донецкому "Шахтёру". Об этом сообщается на сайте железнодорожников.
Соглашение с Мампасси рассчитано на пять лет. В новой команде футболист будет выступать под номером 18.
Мампасси — футболист конголезского происхождения, выступающий за юношескую сборную Украины. Он является воспитанником "Шахтёра", но в нынешнем сезоне на правах аренды выступал за "Мариуполь".
В составе приазовского клуба защитник провёл 22 матча и сделал одну результативную передачу. Его рыночная стоимость оценивается в 200 тысяч евро.
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