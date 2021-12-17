Песков заявил, что русские и украинцы остались братскими народами
Власти Незалежной, как указал пресс-секретарь президента, предпринимают любые попытки, чтобы обрубить "от капилляров до центральных артерий" отношения между государствами.
Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
Власти Украины могут оболванивать свой же народ, настраивая против России, но, несмотря на это, два братских народа потерять друг друга никогда не смогут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Власти [Украины] могут пытаться свой народ оболванивать. Внушать ненависть к русским, к России, лишать их возможности получать информацию из первых рук, из наших СМИ. Можно закрывать наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы. Потерять друг друга два братских народа не могут, это моё глубокое убеждение", — сказал представитель Кремля в интервью в эфире телеканала RTVI.
Песков отметил, что враждебность Киева по отношению к Москве попросту невозможно не заметить. Власти соседней страны, как указал пресс-секретарь президента, предпринимают любые попытки, чтобы обрубить "от капилляров до центральных артерий" отношения между государствами.
Ранее Лайф сообщал, что в Харькове Россию назвали "жирной коровой", благодаря которой Украина разбогатела. По словам националиста Александра Ярмоленко, в 2014 году РФ "сошла с ума", "разрешив провозгласить независимость ДНР и ЛНР".
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