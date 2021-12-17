Песков заявил, что русские и украинцы остались братскими народами

Власти Украины могут оболванивать свой же народ, настраивая против России, но, несмотря на это, два братских народа потерять друг друга никогда не смогут. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Власти [Украины] могут пытаться свой народ оболванивать. Внушать ненависть к русским, к России, лишать их возможности получать информацию из первых рук, из наших СМИ. Можно закрывать наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы. Потерять друг друга два братских народа не могут, это моё глубокое убеждение", — сказал представитель Кремля в интервью в эфире телеканала RTVI.

Песков отметил, что враждебность Киева по отношению к Москве попросту невозможно не заметить. Власти соседней страны, как указал пресс-секретарь президента, предпринимают любые попытки, чтобы обрубить "от капилляров до центральных артерий" отношения между государствами.