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Песков рассказал о "жёсткой, но миролюбивой" позиции Путина насчёт гарантий безопасности

Этот документ способен оградить нас "от той напряжённости, которая возникла из-за украинской истории", считает пресс-секретарь Кремля.

17 декабря, 15:32

© Kremlin.ru

Президент Владимир Путин по вопросу гарантий безопасности для России в Европе занимает жёсткую, но миролюбивую позицию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью RTVI.

"Путин занимает такую, с одной стороны, жёсткую позицию, но, с другой стороны, весьма последовательную и миролюбивую. Его предложение выйти на некие обязывающие гарантии безопасности — это очень конструктивное предложение, оно способно оградить нас от той напряжённости, которая возникла сейчас на европейском континенте из-за украинской истории", — сказал представитель Кремля во время беседы с Тиной Канделаки.

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Напомним, МИД РФ передал США проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие пункты.

К слову, в Вашингтоне уже видели предложения России о гарантиях безопасности и теперь обсуждают их с союзниками по НАТО.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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