Песков рассказал о "жёсткой, но миролюбивой" позиции Путина насчёт гарантий безопасности

Президент Владимир Путин по вопросу гарантий безопасности для России в Европе занимает жёсткую, но миролюбивую позицию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью RTVI.

"Путин занимает такую, с одной стороны, жёсткую позицию, но, с другой стороны, весьма последовательную и миролюбивую. Его предложение выйти на некие обязывающие гарантии безопасности — это очень конструктивное предложение, оно способно оградить нас от той напряжённости, которая возникла сейчас на европейском континенте из-за украинской истории", — сказал представитель Кремля во время беседы с Тиной Канделаки.