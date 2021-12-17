Песков: Цель интеграции России и Белоруссии — выгода для двух народов
Этот процесс должен развиваться органично и соответствовать уровню физической и моральной готовности двух столиц, считают в Кремле.
Скульптура "Советская Белоруссия" на станции "Белорусская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена © Агентство "Москва"
Целью интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства является выгода для народов двух стран. Об этом в интервью RTVI в пятницу сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президент Путин неоднократно говорил, что процесс интеграции должен развиваться органично и соответствовать уровню физической и моральной готовности двух столиц. То, что удалось закрепить, — это очень здорово, это же не просто союзная программа, которая кем-то навязана, это результат очень сложных переговоров, это то, что принесёт выгоду и россиянам, и белорусам. Конечная цель — выгода двух народов", — сказал представитель Кремля в беседе с Тиной Канделаки.
Напомним, что в ноябре в ходе заседания Высшего государственного совета Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину. Позже госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявил, что страны пока не будут переходить на единую валюту, да и сам Лукашенко призвал не пугать белорусов вхождением в состав России. Он подчеркнул, что смысл интеграции между странами в том, чтобы вместе делать общее дело.
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