Песков: Цель интеграции России и Белоруссии — выгода для двух народов

Целью интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства является выгода для народов двух стран. Об этом в интервью RTVI в пятницу сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент Путин неоднократно говорил, что процесс интеграции должен развиваться органично и соответствовать уровню физической и моральной готовности двух столиц. То, что удалось закрепить, — это очень здорово, это же не просто союзная программа, которая кем-то навязана, это результат очень сложных переговоров, это то, что принесёт выгоду и россиянам, и белорусам. Конечная цель — выгода двух народов", — сказал представитель Кремля в беседе с Тиной Канделаки.