Астролог Данилова рассказала, чего не стоит делать в зеркальную дату 21.12.21

Зеркальная дата 21.12.21 будет наполнена энергией Луны, которая влияет на сферу материнства и отношений с партнёром. Об этом рассказала астролог Елена Данилова в беседе с "Вечерней Москвой".

"Для каждого человека тема партнёрства может быть затронута по-разному. Важно быть настроенным на общение, качественные контакты и беречь своё эмоциональное состояние в течение дня", — отметила специалист.

По её словам, этот день будет под управлением Марса, что привносит энергию активности и возможность ссор и недопонимания, поэтому стоит быть аккуратными в поведении и высказываниях. Кроме того, 21 декабря Венера уже начнёт своё ретродвижение в созвездии Козерога, а это означает, что тема отношений выйдет на первый план. Астролог отмечает, что не стоит удивляться, если захочется большей чёткости и системности в этом вопросе. Причём Данилова предупреждает, что это точно не лучший день для заключения брака или творческого взаимодействия.

Овнам, по словам астролога, 21 декабря стоит сосредоточиться на обучении, а если возникнет желание поспорить с учителем, лучше одёрнуть себя. Тельцам в этот день важно особенно чутко прислушиваться к себе, не рубить с плеча и думать, прежде чем что-то делать. У Близнецов, указывает Данилова, возникнет желание честно поговорить с партнёром и доказать собственную правоту. Представителям этого знака нужно быть аккуратными в словах, даже если они уверены в своей правоте.

А Ракам 21 декабря отстоять свою правду в коллективе будет проще обычного, но в запале важно не забывать о цели, с которой затевалась заварушка. Львам лучше потратить этот день на романтическую встречу или прогулку с детьми, а Девам — собрать семью за одним столом или быть душой компании. При этом астролог напоминает представителям данного знака, что их авторитет неоспорим, можно и расслабиться.

Весам Данилова рекомендует 21 декабря сказать то, что давно хотелось, но делать это нужно максимально откровенно и с осознанием последствий. Кроме того, этот день благоприятен для командировки. Зеркальная дата отлично подходит для решения финансовых вопросов Скорпионов, они могут рассчитывать на открытость оппонентов. А у Стрельцов настало время заявить о себе, выступить на публике или проявить себя в новом качестве.

Козерогам 21 декабря лучше побыть наедине с собой и своими мыслями, выписать задачи, которые давно требуют внимания, и составить план действий. Водолеям же, наоборот, нужно пообщаться со старыми друзьями, сходить на встречу, провести время за нетворкингом и блеснуть смекалкой. А энергия Рыб будет направлена на рабочие процессы. Представителей этого знака ждут новые высоты, идеи, смелые решения.