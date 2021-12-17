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Три знака зодиака, которые с возрастом почему-то становятся всё красивее

Юные годы — не лучший период для этих знаков в плане внешней привлекательности, зато потом они готовы составить конкуренцию любому.

16 декабря, 21:20
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Фото © Unsplash / Asal Mshk

В пору юности Девы могут выглядеть ничем не примечательно и даже скучно. Тому виной в том числе их пристрастие к комфорту, которое распространяется и на одежду. Однако с годами ситуация меняется. Если раньше представительницы этого знака проигрывали другим, то чем старше они становятся, тем больше от них не отвести глаз. Девы в совершенстве учатся использовать свои женские чары, а их привлекательность и молодость долго не увядают, говорят астрологи 5-tv.ru.

Гиф © Giphy

Ветер в голове и неуклюжесть подростка у Близнецов могут сохраняться до 30 лет. Однако, преодолев возрастной рубеж, представительницы этого знака превращаются в грациозных обольстительниц, знающих себе цену, на которых нельзя смотреть без восторга.

Раки раскрывают свою сущность к 40 годам. В этом возрасте утончённые и умиротворённые представительницы данного знака притягивают парней как магнит. Мужа они могут выбирать среди мужчин помоложе. При этом красота обычно достаётся застенчивым Ракам с детства, только сначала они не знают, как ею пользоваться.

Эти странные вещи происходят с нашим телом после 40, и о них должен знать каждый

Эти странные вещи происходят с нашим телом после 40, и о них должен знать каждый

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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