Три знака зодиака, которые с возрастом почему-то становятся всё красивее

В пору юности Девы могут выглядеть ничем не примечательно и даже скучно. Тому виной в том числе их пристрастие к комфорту, которое распространяется и на одежду. Однако с годами ситуация меняется. Если раньше представительницы этого знака проигрывали другим, то чем старше они становятся, тем больше от них не отвести глаз. Девы в совершенстве учатся использовать свои женские чары, а их привлекательность и молодость долго не увядают, говорят астрологи 5-tv.ru.