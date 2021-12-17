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В дом Поклонской в Крыму ворвался гражданин Украины

Как и зачем злоумышленник пробрался в жилище экс-прокурора Крыма, пока не ясно. Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются, проводится проверка.

17 декабря, 15:57
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Наталья Поклонская. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В крымский дом посла России в Кабо-Верде, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской пробрался неизвестный украинец. Как сообщает Mash, инцидент произошёл в селе Краснолесье под Симферополем.

По данным телеграм-канала, правоохранителей вызвал сотрудник Федеральной службы охраны. Приехавшие на участок Поклонской полицейские застали там 58-летнего жителя Днепра.

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Как и зачем украинец пробрался в дом экс-прокурора Крыма, пока не ясно. Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются, проводится проверка.

Напомним, что 13 октября президент РФ Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде. После этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева появится шанс "испортить ей жизнь". Теперь власти Незалежной пытаются разыскать Поклонскую и даже послали запрос в Кабо-Верде на экстрадицию нового российского посла. Однако сотрудники дипломатического ведомства сочли просьбу за шутку и заявили, что в этом вопросе у Киева нет ни малейшего шанса на успех. На Украине Поклонская обвиняется в госизмене из-за работы в Крыму.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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