Песков: "Ползучее вторжение" НАТО на Украину уже началось

"Это очень плохо для нас, потому что таким образом военная инфраструктура НАТО неизбежно начнёт дрейф в сторону наших границ. Мы и без членства [Украины] в НАТО сейчас видим, как постепенно альянс начинает абсорбировать, вторгаться внутрь Украины. Ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит, и Россия не может оставаться безразличной к этому", — заявил Песков.