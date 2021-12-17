Песков: "Ползучее вторжение" НАТО на Украину уже началось
По словам представителя Кремля, Россия не может оставаться в стороне при таких действиях, поскольку потом альянс начнёт дрейфовать в сторону нашей границы.
Дмитрий Песков на большой пресс-конференции Владимира Путина. Фото © Kremlin.ru
Пресс-секретарь лидера России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в эфире RTVI, что НАТО уже осуществляет "ползучее вторжение" на Украину.
"Это очень плохо для нас, потому что таким образом военная инфраструктура НАТО неизбежно начнёт дрейф в сторону наших границ. Мы и без членства [Украины] в НАТО сейчас видим, как постепенно альянс начинает абсорбировать, вторгаться внутрь Украины. Ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит, и Россия не может оставаться безразличной к этому", — заявил Песков.
Представитель Кремля также подчеркнул, что Украина "напрямую, официально, фактически на законодательном уровне" декларирует своё намерение вступить в Североатлантический альянс.
Ранее Россия предложила НАТО принять обязательство о неприсоединении Украины к альянсу. Такой пункт содержится в требованиях о гарантиях безопасности, которые составила российская сторона.
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