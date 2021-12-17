Песков: Запад хочет для РФ президента, который будет разбазаривать территорию страны

"Многие из них очень не любят Путина, и они хотят, чтобы у РФ был другой президент, чтобы у России был президент, который не будет говорить про красные линии, который закрывает глаза на работу оплачиваемых из-за рубежа СМИ, который разрешит гей-парады, который будет разбазаривать российскую территорию, который закрыл бы глаза на ядерные ракеты, которые стоят в Днепропетровске", — сказал представитель Кремля в интервью RTVI.