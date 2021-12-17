Песков: Запад хочет для РФ президента, который будет разбазаривать территорию страны
Представитель Кремля также выделил "общий тренд в коллективном Западе" — "во всём виновата Россия".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что многие на Западе не любят Владимира Путина и хотят для России лидера, который "будет разбазаривать территорию" и "разрешит гей-парады".
"Многие из них очень не любят Путина, и они хотят, чтобы у РФ был другой президент, чтобы у России был президент, который не будет говорить про красные линии, который закрывает глаза на работу оплачиваемых из-за рубежа СМИ, который разрешит гей-парады, который будет разбазаривать российскую территорию, который закрыл бы глаза на ядерные ракеты, которые стоят в Днепропетровске", — сказал представитель Кремля в интервью RTVI.
Песков также выделил "общий тренд в коллективном Западе" — "во всём виновата Россия".
Также в ходе интервью он отметил, что НАТО уже осуществляет "ползучее вторжение" на Украину и это происходит даже без членства Незалежной в альянсе. Россия в свою очередь не может оставаться безразличной к этому процессу.
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