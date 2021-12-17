Политолог Светов назвал публикацию проектов о гарантиях безопасности рождением новой дипломатии

Опубликование российским Министерством иностранных дел проектов договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности может свидетельствовать о рождении новой дипломатии. Об этом в беседе с Лайфом рассказал политолог Михаил Светов.

"Возможно, мы видим рождение новой дипломатии: когда сначала проходят переговоры один на один, по результатам переговоров готовятся какие-то документы, проекты, потом они выносятся в информационное пространство для того, чтобы общество знало, о чём пойдут последующие переговоры", — уточнил собеседник.

Факт публикации документа Светов связал с тем, что в мировом информационном поле в основном фигурирует только точка зрения Запада, поэтому Россия решила продемонстрировать свою, "чтобы общество знало, о чём идёт речь".

"То решение, которое в своё время принял Лавров, взял и опубликовал свои письма, переговоры с немцами и французами о "нормандском формате", говорит, что, возможно, это (публикация таких документов. — Прим. Лайфа) войдёт в практику", — добавил эксперт.