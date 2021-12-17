Песков заявил о попытках Ходорковского раскачать обстановку в России
По словам представителя Кремля, всё это не приносит никакого эффекта, так как олигарх давно оторвался от родины как духовно, так и ситуационно.
Михаил Ходорковский. Фото © ТАСС / AP Photo / Alastair Grant
Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский не жалеет собственных денег, "чтобы раскачать" обстановку в России, но все его действия бесполезны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Олигарх нарушил много договорённостей, отметил представитель Кремля. По его словам, у Ходорковского не получается влиять на обстановку в стране, потому что он оторвался от родины как духовно, так и ситуационно.
"Он (Ходорковский. — Прим. Лайфа) не понимает, что здесь (в России. — Прим. Лайфа) происходит. Поэтому любые его дальнейшие упражнения не могут быть эффективными", — сказал Песков в интервью телеканалу RTVI.
Напомним, в мае 2005 года Ходорковский был приговорён к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. В 2010 году экс-главу ЮКОСа приговорили к 14 годам лишения свободы по другому уголовному делу. В декабре 2013 года президент России помиловал бывшего главу корпорации, и его освободили из колонии. Но Ходорковский вскоре бежал из страны. А уже в 2015 году Ходорковского вновь объявили в розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на предпринимателя Евгения Рыбина.
Комментариев: 0