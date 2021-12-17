Песков заявил о попытках Ходорковского раскачать обстановку в России

Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский не жалеет собственных денег, "чтобы раскачать" обстановку в России, но все его действия бесполезны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Олигарх нарушил много договорённостей, отметил представитель Кремля. По его словам, у Ходорковского не получается влиять на обстановку в стране, потому что он оторвался от родины как духовно, так и ситуационно.

"Он (Ходорковский. — Прим. Лайфа) не понимает, что здесь (в России. — Прим. Лайфа) происходит. Поэтому любые его дальнейшие упражнения не могут быть эффективными", — сказал Песков в интервью телеканалу RTVI.