За год в Петербурге спасли 19 нерп

За этот год в Санкт-Петербурге спасли 19 детёнышей тюленей. Этот сезон отметился самым поздним выпуском подопечной Фонда друзей балтийской нерпы в начале декабря. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал директор фонда Вячеслав Алексеев.

"В этом году к нам попало последнее животное очень поздно — в августе. Такого у нас не бывало. Стандартный срок оказания помощи составляет три месяца. И вот получился первый в нашей истории зимний выпуск животного", — объяснил он.

Выпуск нерпы в Ладогу. Фото © Департамент информации и связей с общественностью ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Выпуск нерпы в Ладогу. Фото © Департамент информации и связей с общественностью ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Животное удивило зоологов своим поздним появлением в конце лета, когда большинство тюленят подросли, а сезон их реабилитации уже заканчивается.

В период размножения тюленям необходимо много снега, но, если зима оказывается слишком тёплой, лёд преждевременно тает, детёныши теряются, уточнил Алексеев. Нашедшие их люди передают животных в фонд для выращивания.

По словам Алексеева, он не предполагал такого наплыва животных, которым потребуется помощь, из-за "роскошной" зимы в прошлом году.

"Мы думали, что тюлени справятся сами. В сезонном размножении запланировали огромное количество полевых работ. Но к нам стали в большом количестве поступать тюленята", — заключил собеседник телеканала.