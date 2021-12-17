Песков: Путин сможет высказать предпочтения насчёт преемника, но решение за россиянами
Ранее сам президент заявлял, что пока не решил для себя, будет ли участвовать в выборах главы государства в 2024 году.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин в нужное время сможет высказать свои предпочтения насчёт преемника на посту главы государства, но решение — за россиянами.
"Наверняка у президента будут когда-то свои предпочтения в отношении кого-то, и наверняка он этого кого-то порекомендует... Но президентом следующим будет понятно кто. Тот, за кого проголосуем мы с вами, россияне", — сказал представитель Кремля в эфире RTVI.
Ранее сам Владимир Путин заявлял, что пока не решил для себя, будет ли участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Глава государства подчеркнул, что пока преждевременно говорить, "кто и что планирует в 2024 году". Песков также утверждает, что темы так называемого транзита власти сейчас нет в Кремле на повестке дня, а обсуждение этого вопроса — "удел и заработок политологов".
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