Песков: Путин сможет высказать предпочтения насчёт преемника, но решение за россиянами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин в нужное время сможет высказать свои предпочтения насчёт преемника на посту главы государства, но решение — за россиянами.

"Наверняка у президента будут когда-то свои предпочтения в отношении кого-то, и наверняка он этого кого-то порекомендует... Но президентом следующим будет понятно кто. Тот, за кого проголосуем мы с вами, россияне", — сказал представитель Кремля в эфире RTVI.