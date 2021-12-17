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Песков раскрыл, чем Путин занимается в дороге

А ещё ответил на вопрос, видел ли глава государства ролики в "Тиктоке".

17 декабря, 16:39
<p>Фото © ТАСС / Агафонов Владимир</p>

Фото © ТАСС / Агафонов Владимир

Президент России Владимир Путин в пути обычно читает указы, обращения, письма и справки. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала RTVI.

"Адъютант, когда он просит, приносит ему чемодан, где ежедневная пачка указов, писем, обращений, справок и так далее. И вот каждую нужно прочитать, расписаться, оставить резолюцию. Или по ней сразу нужно кому-то позвонить, дать указание или запросить дополнительную информацию", — поделился Песков.

Также, по словам представителя Кремля, Путин иногда может почитать прессу.

"У него в самолёте всегда лежат газеты. Он иногда их просматривает", — рассказал Песков.

Отвечая на вопрос, видел ли президент ролики в "Тиктоке", представитель Кремля заявил: "Надеюсь, что нет".

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Ранее Путин рассказал, почему не пользуется Интернетом. По его словам, у него нет на это времени. Также российский лидер отметил, что в Интернете полно информационного мусора, а качество размещаемых там сведений вызывает вопросы.

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Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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