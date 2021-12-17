Песков раскрыл, чем Путин занимается в дороге

Президент России Владимир Путин в пути обычно читает указы, обращения, письма и справки. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала RTVI.

"Адъютант, когда он просит, приносит ему чемодан, где ежедневная пачка указов, писем, обращений, справок и так далее. И вот каждую нужно прочитать, расписаться, оставить резолюцию. Или по ней сразу нужно кому-то позвонить, дать указание или запросить дополнительную информацию", — поделился Песков.

Также, по словам представителя Кремля, Путин иногда может почитать прессу.

"У него в самолёте всегда лежат газеты. Он иногда их просматривает", — рассказал Песков.