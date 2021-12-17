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Опубликовано 17 декабря 2021, 16:43

УЕФА пригласил в Лигу наций южноамериканские сборные

С момента основания турнира в нём выступали исключительно сборные Европы.

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек заявил, что с 2024 года в Лиге наций будут выступать сборные из Южной Америки. Об этом сообщает польское издание Meczyki.

"В нынешнем формате Лига наций пройдёт в последний раз. С 2024 года на турнире появятся команды из Южной Америки. Формат соревнований ещё может измениться", — заявил Бонек.

Предполагается, что в Лиге наций будут выступать все десять южноамериканских сборных. При этом Бразилия, Аргентина, Колумбия, Чили, Перу и Уругвай войдут в Лигу А. Боливия, Парагвай, Венесуэла и Эквадор станут участниками Лиги B.

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С момента своего основания в Лиге наций выступали только европейские сборные. В предстоящем розыгрыше российская команда сыграет в Лиге B вместе с Израилем, Исландией и Албанией. Если подопечные Валерия Карпина займут по итогам турнира первое место, то смогут подняться рангом выше и сыграть с сильнейшими командами Старого Света.

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Фото © Shutterstock

Роман Фейгин
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