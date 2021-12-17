В Москве общественный транспорт в новогоднюю ночь будет бесплатным

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в новогоднюю ночь столичное метро и МЦК будут работать без перерыва, а проезд в подземке, по Московскому центральному кольцу и в наземном транспорте будет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства города.

"Я принял решение, что в новогоднюю ночь метро и МЦК будут работать без перерыва, как и в прошлом году. Проезд в общественном транспорте Москвы в Новый год будет бесплатным", — заявил Собянин 17 декабря в ходе осмотра городского транспорта, украшенного к предстоящим праздникам.

Так, работа МЦД в новогоднюю ночь продлена до 02:30. Уточняется, что на 157 маршрутах наземный транспорт будет ездить в усиленном режиме, на 91 маршруте продлена работа до 03:30, а на 66 транспорт будет работать всю ночь. Вместе с тем "существующие 16 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме", говорится в релизе. А бесплатным проезд будет с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. Также в вагонах поездов, на эскалаторах и дорожных экранах можно будет в новогоднюю ночь увидеть поздравления президента России Владимира Путина и мэра Москвы.

"В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, работа некоторых маршрутов наземного транспорта также будет продлена до 03:30, метро и МЦК — до 02:00, чтобы люди могли спокойно добраться домой после праздничных богослужений. С 31 декабря 2021 года по 8 января 2022 года уличные парковки будут бесплатны. 9 января парковки будут работать по графику воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц, на которых действует повышенный тариф", — отмечается в тексте релиза.

Меры безопасности на транспорте, в том числе в метро, на МЦК, МЦД и автовокзалах, усилят: будет увеличена численность дежурных смен соответствующих служб, будут привлечены полицейские-кинологи со служебными собаками, а на дорогах водителей встретят работающие экипажи "Дорожного патруля" ЦОДД. Вместе с тем в усиленном режиме в праздничные дни будут работать коммунальные службы.

Отмечается, что "нарядного" транспорта в этом году свыше трёх тысяч единиц. Так, 50 электробусов и 20 трамваев "Витязь-Москва" украшены яркими светодиодными гирляндами, также в праздничную "одежду" наряжены 11 вагонов МЦД, 1460 автобусов, четыре паркона ЦОДД и около двух тысяч автомобилей такси. "В метро пассажиров будут перевозить три новогодних состава разных поколений — "Москва-2020", "Ёж" и "Русич", а также 60 поездов с украшенными головными вагонами", — указано в сообщении.

"Как и в прошлом году, столичный Транспортный комплекс украсил город пятью новогодними "транспортными" ёлками: на площади Киевского вокзала, рядом со станцией МЦК "Лужники" и у Северного речного вокзала, а также возле зданий ГУ МВД по городу Москве на Петровке, 38 и Московского театра Олега Табакова на Малой Сухаревской площади", — добавляет пресс-служба.

Все желающие отправить письмо Деду Морозу или открытку с поздравлениями родным и близким смогут сделать это с 24 декабря через новогоднюю почту в нескольких местах в Москве. Среди них — Северный речной вокзал, стойки "Живое общение" метро, автовокзалы и автостанции. Также пассажиры могут получить подарки и сувениры, участвуя в конкурсах на страницах "Московского транспорта" в соцсетях.