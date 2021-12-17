Песков ответил на вопрос о помиловании Навального

"Слушайте, я не знаю. Это прерогатива осуждённого и отбывающего наказание, комиссий — сначала в колонии, потом в регионе, потом центральной, а потом главы государства. Существует определённый предусмотренный законом порядок: осуждённый подаёт прошение, он говорит о том, что он признаёт вину, какую вину он признаёт, и дальше по цепочке идёт", — объяснил пресс-секретарь президента в эфире RTVI.