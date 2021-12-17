Песков ответил на вопрос о помиловании Навального
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что порядок определён законом. Так, сначала осуждённому необходимо подать прошение и признать вину.
Алексей Навальный (на экране) во время заседания Преображенского суда, июнь 2021 года. Фото © ТАСС / Пресс-служба Преображенского суда РФ
Представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о возможности помилования Алексея Навального, заявил, что существует определённый порядок, в том числе признания вины.
"Слушайте, я не знаю. Это прерогатива осуждённого и отбывающего наказание, комиссий — сначала в колонии, потом в регионе, потом центральной, а потом главы государства. Существует определённый предусмотренный законом порядок: осуждённый подаёт прошение, он говорит о том, что он признаёт вину, какую вину он признаёт, и дальше по цепочке идёт", — объяснил пресс-секретарь президента в эфире RTVI.
Напомним, Навальный сейчас находится в ИК № 2 во Владимирской области — по решению суда блогер проведёт за решёткой около двух с половиной лет по делу "Ив Роше". Ранее Петушинский районный суд уже рассмотрел три иска блогера к колонии. Они касались оспаривания постановки на учёт как склонного к побегу, цензуры получаемых им газет и невыдачи книг.
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