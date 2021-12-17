США сочли неприемлемыми некоторые пункты предложений РФ о гарантиях безопасности
Инициативами, озвученными Россией, Штаты уже поделились с союзниками. Вместе с тем свои собственные идеи Вашингтон намерен представить Москве на следующей неделе.
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Уже на следующей неделе США представят России соображения по поводу ведения переговоров по безопасности в Европе в ответ на предложения Москвы в данной сфере. Об этом сообщила представитель американской администрации высокого ранга.
"И мы вернёмся к ним с конкретными предложениями в какой-то момент на следующей неделе", — заявила она в ходе специального телефонного брифинга для журналистов, посвящённого нынешней напряжённости вокруг Украины и взаимодействию на данном направлении России и США.
По словам чиновницы, в настоящий момент власти США консультируются с партнёрами, в том числе по НАТО, по вопросу формата. Причём у Вашингтона имеется собственный "список обеспокоенностей", который он намерен обсудить. Так, некоторые пункты предложений в Штатах считают неприемлемыми.
"Как мы сказали, мы готовы обсуждать их, однако там есть некоторые моменты, в этих документах, которые, как знает РФ, будут неприемлемы. <…> Но там есть другие элементы, с которыми мы готовы работать, которые заслуживают обсуждения", — отметила американка.
Напомним, МИД РФ передал США проекты договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности. 17 декабря документ был обнародован. Так, среди предлагаемых пунктов — исключение дальнейшего расширения НАТО на восток, исключение развёртывания ядерного оружия за рубежом, отказ от размещения РСМД вне своей территории, принятие НАТО обязательства о неприсоединении Украины к альянсу и другие пункты.
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