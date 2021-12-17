США сочли неприемлемыми некоторые пункты предложений РФ о гарантиях безопасности

Уже на следующей неделе США представят России соображения по поводу ведения переговоров по безопасности в Европе в ответ на предложения Москвы в данной сфере. Об этом сообщила представитель американской администрации высокого ранга.

"И мы вернёмся к ним с конкретными предложениями в какой-то момент на следующей неделе", — заявила она в ходе специального телефонного брифинга для журналистов, посвящённого нынешней напряжённости вокруг Украины и взаимодействию на данном направлении России и США.

По словам чиновницы, в настоящий момент власти США консультируются с партнёрами, в том числе по НАТО, по вопросу формата. Причём у Вашингтона имеется собственный "список обеспокоенностей", который он намерен обсудить. Так, некоторые пункты предложений в Штатах считают неприемлемыми.