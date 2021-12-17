Россия запретила въезд семи гражданам Великобритании в ответ на санкции Лондона
Лондон внёс в чёрный список имена семи сотрудников ФСБ, которые якобы причастны к инциденту с Навальным, ещё 20 августа. Зеркальный ответ настиг британских властей спустя четыре месяца.
© ТАСС / Валерий Шарифулин
МИД РФ ввёл персональные санкции в отношении семи британских граждан, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу. Этим гражданам будет запрещён въезд на территорию нашей страны. На такой шаг дипломатам пришлось пойти в ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности.
В ведомстве напомнили, что осуждают введённые британской стороной 20 августа санкции против семи сотрудников ФСБ, которые якобы причастны к инциденту с Алексеем Навальным.
"Считаем этот очередной, ничем не обоснованный антироссийский выпад Лондона практическим подтверждением намерения Правительства Великобритании продолжать следовать деструктивному курсу в двусторонних делах. Вынуждены констатировать, что последовательное раскручивание британскими властями санкционного маховика сводит на нет предпринимаемые российской стороной на различных уровнях попытки вернуть межгосударственные отношения в конструктивное русло", — приводит сайт министерства слова официального представителя МИД Марии Захаровой.
Ранее стало известно, что Евросоюз продлил ещё на полгода экономические секторальные санкции против России. По словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, решение было принято единогласно. Он также объявил, что в случае агрессии против Украины Россию ждут "масштабные последствия и высокая цена этой агрессии". Какие именно шаги намерен предпринимать Евросоюз, не уточняется.
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