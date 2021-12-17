Россия запретила въезд семи гражданам Великобритании в ответ на санкции Лондона

МИД РФ ввёл персональные санкции в отношении семи британских граждан, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу. Этим гражданам будет запрещён въезд на территорию нашей страны. На такой шаг дипломатам пришлось пойти в ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности.

В ведомстве напомнили, что осуждают введённые британской стороной 20 августа санкции против семи сотрудников ФСБ, которые якобы причастны к инциденту с Алексеем Навальным.

"Считаем этот очередной, ничем не обоснованный антироссийский выпад Лондона практическим подтверждением намерения Правительства Великобритании продолжать следовать деструктивному курсу в двусторонних делах. Вынуждены констатировать, что последовательное раскручивание британскими властями санкционного маховика сводит на нет предпринимаемые российской стороной на различных уровнях попытки вернуть межгосударственные отношения в конструктивное русло", — приводит сайт министерства слова официального представителя МИД Марии Захаровой.