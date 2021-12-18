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В Башкирии из-за ДТП с четырьмя грузовиками перекрыли движение на федеральной трассе

Как сообщили в ГИБДД, в результате аварии пострадавших нет, а автомобили получили механические повреждения.

18 декабря, 06:15

В Башкирии на федеральной трассе столкнулись четыре грузовика © Telegram / Пресс-центр ГИБДД Башкортостана

  • В Башкирии на федеральной трассе столкнулись четыре грузовика © Telegram / Пресс-центр ГИБДД Башкортостана
    В Башкирии на федеральной трассе столкнулись четыре грузовика © Telegram / Пресс-центр ГИБДД Башкортостана
  • В Башкирии на федеральной трассе столкнулись четыре грузовика © Telegram / Пресс-центр ГИБДД Башкортостана
    В Башкирии на федеральной трассе столкнулись четыре грузовика © Telegram / Пресс-центр ГИБДД Башкортостана
  • В Башкирии на федеральной трассе столкнулись четыре грузовика © Telegram / Пресс-центр ГИБДД Башкортостана
    В Башкирии на федеральной трассе столкнулись четыре грузовика © Telegram / Пресс-центр ГИБДД Башкортостана

В Башкирии на федеральной трассе столкнулись четыре грузовика © Telegram / Пресс-центр ГИБДД Башкортостана

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Движение на федеральной трассе Самара — Уфа — Челябинск перекрыли из-за ДТП с четырьмя грузовиками, которое произошло на участке дороги в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ГИБДД.

Уточняется, что авария произошла в Иглинском районе около 8 часов утра. Предварительно, столкнулись Skania, Man, Mercedes-Benz и автовоз Skania. По данным ведомства, пострадавших в результате ДТП нет, а автомобили получили механические повреждения.

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"Для легковых автомобилей организован объезд через сёла Урман – Улу-Теляк. На месте происшествия работают полиция и другие экстренные службы. Подробности уточняются", — добавили в управлении.

Ранее Лайф рассказывал, что под Ярославлем опрокинулся автобус с юными спортсменами. По нашим данным, водитель автомобиля сломал руку. Судя по кадрам с места происшествия, причиной ДТП мог стать перевернувшийся лесовоз.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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