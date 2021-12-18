В Башкирии из-за ДТП с четырьмя грузовиками перекрыли движение на федеральной трассе
Как сообщили в ГИБДД, в результате аварии пострадавших нет, а автомобили получили механические повреждения.
В Башкирии на федеральной трассе столкнулись четыре грузовика © Telegram / Пресс-центр ГИБДД Башкортостана
Движение на федеральной трассе Самара — Уфа — Челябинск перекрыли из-за ДТП с четырьмя грузовиками, которое произошло на участке дороги в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ГИБДД.
Уточняется, что авария произошла в Иглинском районе около 8 часов утра. Предварительно, столкнулись Skania, Man, Mercedes-Benz и автовоз Skania. По данным ведомства, пострадавших в результате ДТП нет, а автомобили получили механические повреждения.
"Для легковых автомобилей организован объезд через сёла Урман – Улу-Теляк. На месте происшествия работают полиция и другие экстренные службы. Подробности уточняются", — добавили в управлении.
Ранее Лайф рассказывал, что под Ярославлем опрокинулся автобус с юными спортсменами. По нашим данным, водитель автомобиля сломал руку. Судя по кадрам с места происшествия, причиной ДТП мог стать перевернувшийся лесовоз.
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