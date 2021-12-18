В Башкирии из-за ДТП с четырьмя грузовиками перекрыли движение на федеральной трассе







Движение на федеральной трассе Самара — Уфа — Челябинск перекрыли из-за ДТП с четырьмя грузовиками, которое произошло на участке дороги в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления ГИБДД.

Уточняется, что авария произошла в Иглинском районе около 8 часов утра. Предварительно, столкнулись Skania, Man, Mercedes-Benz и автовоз Skania. По данным ведомства, пострадавших в результате ДТП нет, а автомобили получили механические повреждения.

"Для легковых автомобилей организован объезд через сёла Урман – Улу-Теляк. На месте происшествия работают полиция и другие экстренные службы. Подробности уточняются", — добавили в управлении.