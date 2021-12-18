Россиянин Бетербиев отправил в нокаут Брауна и защитил титулы чемпиона мира по боксу
Спортсмен из РФ выиграл у американца в девятом раунде. Теперь на его счету 17 побед и ни одного поражения.
Артур Бетербиев и Маркус Браун © Twitter / trboxing
Россиянин Артур Бетербиев победил американца Маркуса Брауна в 12-раундовом поединке, прошедшем в Монреале, и защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 килограмма.
Бой завершился в девятом раунде, когда российский спортсмен нокаутировал своего соперника. Теперь на счету 36-летнего Бетербиева 17 побед (17 нокаутом) и ни одного поражения. Отметим, что он уже в пятый раз защитил титул чемпиона мира по версии IBF, завоёванный в ноябре 2017 года, и в первый — WBC, который получил в октябре 2019 года. 31-летний Браун, в свою очередь, потерпел второе поражение при 24 победах (16 нокаутом).
Ранее Лайф рассказывал, что боксёр Тайсон Фьюри хочет провести объединительный чемпионский бой с Александром Усиком. Украинец владеет поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе, у британца — титул WBC.
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