Россиянин Бетербиев отправил в нокаут Брауна и защитил титулы чемпиона мира по боксу

Бой завершился в девятом раунде, когда российский спортсмен нокаутировал своего соперника. Теперь на счету 36-летнего Бетербиева 17 побед (17 нокаутом) и ни одного поражения. Отметим, что он уже в пятый раз защитил титул чемпиона мира по версии IBF, завоёванный в ноябре 2017 года, и в первый — WBC, который получил в октябре 2019 года. 31-летний Браун, в свою очередь, потерпел второе поражение при 24 победах (16 нокаутом).