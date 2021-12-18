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Болельщики устроили беспорядки на трибунах и сорвали матч Кубка Франции по футболу

По некоторым данным, зачинщиками стали гости из Лиона. В перерыве с трибун полетели фаеры, после чего фанаты прорвались на поле.

17 декабря, 23:16

Фото © Twitter / GFFN

Болельщики устроили беспорядки на трибунах и сорвали матч Кубка Франции по футболу. Видео © Twitter / David Aiello

Матч 1/32 финала Кубка Франции между футбольными клубами "Париж" и "Лион" прерван из-за беспорядков, устроенных болельщиками на трибунах, сообщает пресс-служба "Парижа".

На перерыв команды ушли при равном счёте — 1:1, однако в ход встречи вмешались фанаты, которые устроили столкновения на трибунах, а некоторые стали бросать фаеры и выбежали на поле. По некоторым данным, зачинщиками стали болельщики "Лиона", атаковавшие хозяев. В итоге по стадиону было объявлено, что поединок продолжен не будет.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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