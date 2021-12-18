Болельщики устроили беспорядки на трибунах и сорвали матч Кубка Франции по футболу

На перерыв команды ушли при равном счёте — 1:1, однако в ход встречи вмешались фанаты, которые устроили столкновения на трибунах, а некоторые стали бросать фаеры и выбежали на поле. По некоторым данным, зачинщиками стали болельщики "Лиона", атаковавшие хозяев. В итоге по стадиону было объявлено, что поединок продолжен не будет.