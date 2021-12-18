"За ошибки приходится платить": Почему дисквалификация Кузнецова может стать серьёзной проблемой для сборной России на Олимпиаде В составе национальной команды наметилась серьёзная брешь на позиции центрального нападающего. А основной кандидат на место в первом звене — Евгений Малкин — давно не выходит на лёд из-за травмы. 17 декабря, 21:40 Фото © НХЛ

Долгое время российские любители хоккея тешили себя надеждами, что нападающий команды "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов всё-таки сыграет на Олимпиаде в Пекине. Накануне после заявления президента Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люка Тардифа в этом вопросе была поставлена неутешительная для нас точка.

— Я не изменю решение по Кузнецову, мне жаль, но это не изменится. Он не сможет сыграть в Пекине. Знаю, что расстроил всех ответом, но мы не можем менять правила ради одного, — сказал глава мирового хоккея.

Кокаиновый след

Для тех, кто подзабыл, напомним, что в 2019 году ИИХФ дисквалифицировала Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Взятый во время чемпионата мира в Словакии допинг-тест выявил в организме хоккеиста следы кокаина. В последнее время ФХР прорабатывала возможность сокращения дисквалификации, но добиться успеха на этом фронте не удалось.

— Мы долго общались с ИИХФ по Кузнецову, но получили ответ, что сокращение дисквалификации невозможно. Его поход в CAS, вероятно, ни к чему бы не привёл, так как он попался в соревновательный период. Насколько знаю, сторона Кузнецова не подавала апелляцию, — рассказал заместитель исполнительного директора, юрист ФХР Александр Кикнадзе.

Кризис на позиции центрфорварда

Спрашивается, почему поднялся такой шум из-за одного игрока? Разве Кузнецова при огромном выборе высококлассных хоккеистов некем заменить? В это трудно поверить, но в нашей сборной действительно наметилась серьёзная брешь на позиции центрального нападающего, которую мог бы закрыть Евгений.

Звёздных крайних форвардов с российским паспортом в НХЛ хоть отбавляй. В число лучших левых нападающих лиги стабильно входят капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и выступающий за "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. На правом краю выделяются Никита Кучеров (один из лидеров клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг"), который вот-вот должен вернуться в строй после травмы, и Владимир Тарасенко из команды "Сент-Луис Блюз".

А вот в центре нападения ситуация вовсе не такая радужная. В первую десятку разнообразных рейтингов лучших игроков на этой позиции в последнее время не попадал ни один россиянин. Все подобные списки возглавляет канадский капитан клуба "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид. Высоко котируются его соотечественник из "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон, американец Остон Мэттьюс из "Торонто Мейпл Ливс" и немецкий одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль.

В нашей сборной основным кандидатом на позиции центрфорварда является один из лидеров команды "Питтсбург Пингвинз" — Евгений Малкин. Проблема в том, что 35-летний россиянин в июне перенёс операцию на правом колене и до сих пор на лёд не выходил. Успеет ли он полностью восстановиться к Олимпиаде в Пекине, которая стартует уже в начале февраля, пока не может сказать никто. Да и в прошлом сезоне Малкин не показывал прежней результативности, записав на свой счёт лишь 28 очков.

Шансов на спасение почти не было

В связи с этим сокращение срока дисквалификации Кузнецова стало бы настоящим бальзамом на душу наших болельщиков. Да, в последнее время лучший бомбардир Кубка Стэнли 2018 года переживал заметный спад, "Вашингтон" даже подумывал обменять его в другой клуб. Но в итоге сделка не состоялась, а Евгений начал демонстрировать яркую игру. В 28 матчах сезона Кузи набрал уже 30 очков (9 шайб + 21 передача), заняв 17-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ.

Многие хоккейные эксперты подметили, что возвращение Кузнецова на привычный уровень отразилось и на бешеной результативности Овечкина, с которым они играют в одном звене. Капитан "Вашингтона" в 36 лет определённо переживает вторую молодость, в режиме нон-стоп переписывая рекорд за рекордом в НХЛ.

— Всё, что требовалось от нас, мы сделали. Илья Ковальчук летал в Нью-Йорк, разговаривал с НХЛ, профсоюзом игроков лиги, были переговоры с ИИХФ, старались сделать всё возможное, но есть много нюансов, где мы бессильны. Вердикт был озвучен, уже ничего не изменится. Если говорить честно, то жалко. Когда мы начали вести диалог, то вроде видели луч света в тоннеле. Но оказалось, что это не так, — печально констатирует главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

Также глубокое сожаление в связи с неудавшейся попыткой сократить срок дисквалификации Кузнецова выразил президент ФХР Владислав Третьяк. По его словам, задача изначально казалась трудно осуществимой.

— Федерация хоккея всё возможное сделала. Уже давно было ясно, что так будет, это очень тяжёлый вопрос, поэтому я и выступал, говорил, что это тяжёлый вопрос. Мы ждали информации. Вот она и есть. Сожалеем, что он не будет играть, — сказал наш прославленный вратарь.

"Правильное наказание"

Впрочем, звучат и голоса, считающие, что Кузнецов получил по заслугам. Подобное мнение, в частности, высказал комментатор и ведущий телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев.

— У Евгения Кузнецова очень серьёзная провинность, насколько мне известно. Поэтому мне было не очень понятно, каким образом мы будем договариваться с ИИХФ и МОК. Всё-таки на Олимпиаде действуют правила международной федерации, а не НХЛ, поэтому я на него и не рассчитывал. Потеря ощутимая, но он баловался по полной, как мы знаем, поэтому сейчас, к сожалению, расплачивается не только спортсмен, но и вся национальная команда, — отметил журналист.

Справедливым считает наказание Кузнецова и олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. По её словам, попавшийся на кокаине спортсмен не может претендовать на место в сборной России.

— Считаю, это правильное наказание для спортсмена, который попался на кокаине. Человек же знает, что нельзя. И ты ещё хочешь претендовать на место в сборной России. Какой это пример для детей? Это безалаберность, — заявила знаменитая конькобежка.

Кто может заменить Кузнецова

Стоит отметить, что потеря Кузнецова не будет иметь для сборной России никакого значения, если НХЛ всё-таки откажется отпускать своих игроков на Олимпиаду. Подобное решение может быть принято до 10 января. Учитывая, что сейчас карантин в связи с антиковидными ограничениями отбывает 10% от общего количества хоккеистов лиги, такого поворота событий уж точно нельзя исключать.

Не исключено, что тренерский штаб сборной России на позиции центрфорварда сделает ставку на капитана московского "Динамо" Вадима Шипачёва. Причём это может произойти даже в том случае, если хоккеисты НХЛ поедут в Китай. 34-летний лидер бело-голубых в нынешнем сезоне демонстрирует фантастический хоккей. Набрав 57 очков в 39 матчах КХЛ, он с гигантским отрывом лидирует в списке лучших бомбардиров. К тому же нападающий установил рекорд по количеству результативных передач в истории лиги. Сейчас этот показатель равен 541 пасу, но планка от игры к игре повышается.

Пока не объявлены окончательные составы участников олимпийского хоккейного турнира, говорить о шансах команд довольно трудно. Впрочем, сборная России в любом случае будет в Пекине бороться за золото. Другой цели у "Красной машины" просто не может быть.

Авторы Роман Фейгин