Под Ярославлем опрокинулся автобус с детьми, которые ехали на соревнования © LIFE

В Ярославской области опрокинулся автобус с детьми, которые ехали на соревнования по самбо из Ростова в Солнечногорск. Как стало известно Лайфу, всего в автомобиле находилось 20 человек, среди них 13 несовершеннолетних в возрасте от 9 до 16 лет и семеро взрослых, включая двух тренеров, водителя и родителей.









По нашим данным, большинство детей отделались несерьёзными ушибами. Только одна девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, её увезли в больницу в Ярославле. Кроме того, водитель автобуса, как уточнил источник в экстренных службах, сломал руку.

Судя по кадрам с места происшествия, которые есть в распоряжении Лайфа, причиной ДТП мог стать опрокинувшийся прицеп лесовоза, так как на дороге и обочине раскиданы брёвна. Вероятно, водитель автомобиля с детьми пытался избежать столкновения.