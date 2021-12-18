Почти два десятка человек погибли в результате обрушившегося на Филиппины тайфуна

Не менее 19 человек погибли в результате обрушившегося на Филиппины тайфуна Rai. Об этом сообщила местная газета Inquirer со ссылкой на правительство.

Издание уточняет, что в результате природного бедствия особенно пострадали районы Минданао и Висайские острова, где многие дома оказались затоплены мутным паводком. По словам заместителя администратора Управления гражданской обороны Касиано Монильи, тайфун с международным названием Rai не уступал тайфуну "Сендонг", в результате которого в ноябре 2013 года погибло более 1000 человек.

Отмечается, что порывы ветра местами достигали 185 км/ч, а на пике тайфун имел максимальную скорость ветра в 195 км/ч.