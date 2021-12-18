Почти два десятка человек погибли в результате обрушившегося на Филиппины тайфуна
Скорость ветра местами достигала 185 км/ч. Циклон уже сравнивают с "Сендонгом", унёсшим в 2013 году жизни более одной тысячи жителей.
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Не менее 19 человек погибли в результате обрушившегося на Филиппины тайфуна Rai. Об этом сообщила местная газета Inquirer со ссылкой на правительство.
Издание уточняет, что в результате природного бедствия особенно пострадали районы Минданао и Висайские острова, где многие дома оказались затоплены мутным паводком. По словам заместителя администратора Управления гражданской обороны Касиано Монильи, тайфун с международным названием Rai не уступал тайфуну "Сендонг", в результате которого в ноябре 2013 года погибло более 1000 человек.
Отмечается, что порывы ветра местами достигали 185 км/ч, а на пике тайфун имел максимальную скорость ветра в 195 км/ч.
А летом Лайф рассказывал, что в китайской провинции из-за тайфуна затопило метро. Люди в вагонах оказались буквально в ловушке. На поверхности ситуация не лучше — автомобили плывут по размытым дорогам, деревья повалены. Экономический ущерб превышает $11 миллионов.
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