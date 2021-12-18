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Почти два десятка человек погибли в результате обрушившегося на Филиппины тайфуна

Скорость ветра местами достигала 185 км/ч. Циклон уже сравнивают с "Сендонгом", унёсшим в 2013 году жизни более одной тысячи жителей.

18 декабря, 05:08
<p>© Twitter / <a href="https://twitter.com/IFRCAsiaPacific" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IFRC Asia Pacific</a></p>

© Twitter / IFRC Asia Pacific

Не менее 19 человек погибли в результате обрушившегося на Филиппины тайфуна Rai. Об этом сообщила местная газета Inquirer со ссылкой на правительство.

Издание уточняет, что в результате природного бедствия особенно пострадали районы Минданао и Висайские острова, где многие дома оказались затоплены мутным паводком. По словам заместителя администратора Управления гражданской обороны Касиано Монильи, тайфун с международным названием Rai не уступал тайфуну "Сендонг", в результате которого в ноябре 2013 года погибло более 1000 человек.

Отмечается, что порывы ветра местами достигали 185 км/ч, а на пике тайфун имел максимальную скорость ветра в 195 км/ч.

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А летом Лайф рассказывал, что в китайской провинции из-за тайфуна затопило метро. Люди в вагонах оказались буквально в ловушке. На поверхности ситуация не лучше — автомобили плывут по размытым дорогам, деревья повалены. Экономический ущерб превышает $11 миллионов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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