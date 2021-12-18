США "тайно согласились" на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году в обмен на государственный переворот на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

"Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договорённостям за тот государственный переворот, который произошёл у нас в 2014 году", — сказал он в интервью The Telegraph.

В те годы Соединённые Штаты не могли не считаться с позицией Москвы, имевшей свои стратегические задачи в регионе, добавил парламентарий. По его словам, между государствами произошёл "чистый договорняк" — США перевернули власть в обмен на полуостров. Именно из-за этих договорённостей временно исполняющий обязанности президента Незалежной Александр Турчинов вывел подконтрольные Киеву войска из Крыма, уточнил Кива.

Сегодняшняя Украина является "полигоном", а независимого государства просто не существует, считает депутат.