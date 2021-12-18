Депутат Рады Кива заявил о "тайном согласии" США отдать Крым России
Взамен Штаты смогли устроить госпереворот в Незалежной, отчего им пришлось считаться со стратегическими задачами Москвы в регионе, считает парламентарий.
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США "тайно согласились" на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году в обмен на государственный переворот на Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
"Крым Украина отдала России вместе с Америкой по существующим договорённостям за тот государственный переворот, который произошёл у нас в 2014 году", — сказал он в интервью The Telegraph.
В те годы Соединённые Штаты не могли не считаться с позицией Москвы, имевшей свои стратегические задачи в регионе, добавил парламентарий. По его словам, между государствами произошёл "чистый договорняк" — США перевернули власть в обмен на полуостров. Именно из-за этих договорённостей временно исполняющий обязанности президента Незалежной Александр Турчинов вывел подконтрольные Киеву войска из Крыма, уточнил Кива.
Сегодняшняя Украина является "полигоном", а независимого государства просто не существует, считает депутат.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итоги голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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