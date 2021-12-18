Глава Минфина ФРГ Линднер отверг связь запуска "Северного потока – 2" с политикой
По его словам, проверка работоспособности объекта в настоящее время не завершена и "исход не предрешён".
Глава Минфина ФРГ. Фото © Facebook / Кристиан Линднер
Вопрос запуска газопровода "Северный поток – 2" не является политическим и лежит исключительно в правовой плоскости, заявил новый министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.
"Федеральное сетевое агентство изучает возможность ввода трубопровода в эксплуатацию в соответствии с европейским законодательством", — приводит ответ Линднера на вопрос, не является ли запуск газопровода неким рычагом воздействия Запада, газета WAZ.
Министр уточнил, что на данный момент это не политический, а правовой вопрос. Он также добавил, что проверка работоспособности объекта в настоящее время не завершена и "исход не предрешён".
Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.
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