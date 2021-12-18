Глава Минфина ФРГ Линднер отверг связь запуска "Северного потока – 2" с политикой

"Федеральное сетевое агентство изучает возможность ввода трубопровода в эксплуатацию в соответствии с европейским законодательством", — приводит ответ Линднера на вопрос, не является ли запуск газопровода неким рычагом воздействия Запада, газета WAZ.

Министр уточнил, что на данный момент это не политический, а правовой вопрос. Он также добавил, что проверка работоспособности объекта в настоящее время не завершена и "исход не предрешён".