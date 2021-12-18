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Глава Минфина ФРГ Линднер отверг связь запуска "Северного потока – 2" с политикой

По его словам, проверка работоспособности объекта в настоящее время не завершена и "исход не предрешён".

18 декабря, 03:54
<p>Глава Минфина ФРГ. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/lindner.christian/photos/5120170271330835" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кристиан Линднер</a></p>

Глава Минфина ФРГ. Фото © Facebook / Кристиан Линднер

Вопрос запуска газопровода "Северный поток – 2" не является политическим и лежит исключительно в правовой плоскости, заявил новый министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

"Федеральное сетевое агентство изучает возможность ввода трубопровода в эксплуатацию в соответствии с европейским законодательством", — приводит ответ Линднера на вопрос, не является ли запуск газопровода неким рычагом воздействия Запада, газета WAZ.

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Министр уточнил, что на данный момент это не политический, а правовой вопрос. Он также добавил, что проверка работоспособности объекта в настоящее время не завершена и "исход не предрешён".

Напомним, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. Однако в середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию из-за вопросов организационно-правового характера. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы возобновить процесс сертификации.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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