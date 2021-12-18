Суд в США отказался закрывать дело топ-менеджера "Новатэка" Джитвэя

Напомним, суд во Флориде постановил отправить Джитвэя под стражу. Его обвинили в неуплате налогов на сумму 93 миллиона долларов. По версии следствия, топ-менеджер "Новатэка" не отчитался об активах, которые у него есть в офшорах, и скрывал другие сведения о доходах с целью ухода от уплаты налогов. В обвинении несколько пунктов, и по каждому ему грозит от 5 до 20 лет лишения свободы. Позже Джитвэя отпустили под залог в 80 миллионов долларов. Между тем в конце сентября фигурант дела заявил, что уладил вопрос о неуплате налогов. Бизнесмен подчеркнул, что не признаёт себя виновным и продолжит активно бороться с обвинениями.