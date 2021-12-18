Суд в США отказался закрывать дело топ-менеджера "Новатэка" Джитвэя
Фигурант остаётся под домашним арестом и не признаёт себя виновным в неуплате налогов.
Марк Джитвэй. Фото © ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников
Ходатайство заместителя председателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марка Энтони Джитвэя о закрытии его дела было отклонено Окружным судом США по Среднему округу штата Флорида, сообщает ТАСС.
"В ходатайстве по отклонению обвинений отказано без ущерба любым другим правам обвиняемого", — сказано в сообщении суда.
В четверг, 16 декабря, в закрытом режиме по видеосвязи должны были пройти предварительные слушания по делу Джитвэя, который остаётся под домашним арестом. Перед этим суд затребовал от обвиняемого предоставить ряд дополнительных документов по делу о неуплате налогов.
Напомним, суд во Флориде постановил отправить Джитвэя под стражу. Его обвинили в неуплате налогов на сумму 93 миллиона долларов. По версии следствия, топ-менеджер "Новатэка" не отчитался об активах, которые у него есть в офшорах, и скрывал другие сведения о доходах с целью ухода от уплаты налогов. В обвинении несколько пунктов, и по каждому ему грозит от 5 до 20 лет лишения свободы. Позже Джитвэя отпустили под залог в 80 миллионов долларов. Между тем в конце сентября фигурант дела заявил, что уладил вопрос о неуплате налогов. Бизнесмен подчеркнул, что не признаёт себя виновным и продолжит активно бороться с обвинениями.
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