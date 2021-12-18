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Россия официально вышла из Договора по открытому небу

Это решение было принято после того, как США покинули соглашение и не предоставили РФ гарантии поддержания его жизнеобеспечения.

18 декабря, 02:38
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Россия 18 декабря официально прекратит участие в Договоре по открытому небу. Соответствующий документ, одобренный обеими палатами парламента, президент страны Владимир Путин подписал 7 июня.

Это решение было принято после выхода из договора Соединённых Штатов, а также отказа их европейских партнёров дать российской стороне гарантии, что собранная в ходе пролётов над территорией РФ информация не будет передана в Вашингтон.

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Напомним, в начале 2021 года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру денонсации соглашения, поскольку после выхода в ноябре 2020 года из договора США баланс интересов других стран-участниц был нарушен. При этом Москва предлагала Вашингтону поддерживать жизнеспособность соглашения, но никакого ответа на это предложение не последовало. В результате, так и не дождавшись реакции США, 7 июня 2021 года президент России Владимир Путин подписал документ о денонсации Договора по открытому небу.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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