Россия официально вышла из Договора по открытому небу

Это решение было принято после выхода из договора Соединённых Штатов, а также отказа их европейских партнёров дать российской стороне гарантии, что собранная в ходе пролётов над территорией РФ информация не будет передана в Вашингтон.

Напомним, в начале 2021 года МИД РФ заявил, что Россия запускает процедуру денонсации соглашения, поскольку после выхода в ноябре 2020 года из договора США баланс интересов других стран-участниц был нарушен. При этом Москва предлагала Вашингтону поддерживать жизнеспособность соглашения, но никакого ответа на это предложение не последовало. В результате, так и не дождавшись реакции США, 7 июня 2021 года президент России Владимир Путин подписал документ о денонсации Договора по открытому небу.