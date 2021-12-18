Представитель Совбеза Белоруссии Арчаков: Конфликт в Европе сметёт Прибалтику с лица земли

В случае крупного конфликта в Европе балтийские страны будут просто уничтожены, ведь в военном плане они ничего из себя не представляют, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков.

"Основная опасность поведения прибалтийских государств заключается в постоянном и буквально нелепом нагнетании обстановки, как будто они мечтают о серьёзном конфликте, не учитывая, что в случае его возникновения столкнувшиеся центры силы их просто сметут с лица земли", — сказал Арчаков в интервью журналу "Национальная оборона".

По его мнению, всё это "одна и та же отработанная линия" всестороннего давления на республику, а через неё и на интересы России.