Представитель Совбеза Белоруссии Арчаков: Конфликт в Европе сметёт Прибалтику с лица земли
При этом балтийские государства постоянно нагнетают обстановку, словно мечтают о серьёзном конфликте, заметил он.
Владимир Арчаков. Фото © ТАСС / Николай Петров
В случае крупного конфликта в Европе балтийские страны будут просто уничтожены, ведь в военном плане они ничего из себя не представляют, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии генерал-майор Владимир Арчаков.
"Основная опасность поведения прибалтийских государств заключается в постоянном и буквально нелепом нагнетании обстановки, как будто они мечтают о серьёзном конфликте, не учитывая, что в случае его возникновения столкнувшиеся центры силы их просто сметут с лица земли", — сказал Арчаков в интервью журналу "Национальная оборона".
По его мнению, всё это "одна и та же отработанная линия" всестороннего давления на республику, а через неё и на интересы России.
Ранее Лайф писал, что обозреватель Gazeta Polska Бартчак увидел шанс на возрождение Речи Посполитой за счёт РФ. По словам публициста, во время битвы больших государств часто открываются новые возможности для маленьких.
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