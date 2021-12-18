Медики из ЮАР оценили частоту госпитализаций при омикрон-штамме ковида
По данным Минздрава республики, эта разновидность может переноситься легче, чем "дельта", однако её заразность гораздо выше.
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Более 90% новых случаев заражений коронавирусом в ЮАР приходится на омикрон-штамм. Однако в последние дни фиксируется снижение уровня госпитализаций, передаёт агентство Bloomberg.
По словам главы Минздрава республики Джо Фаахлы, по итогам второй недели четвёртой волны ковида госпитализировано 1,7% пациентов, в то время как по итогу двух недель в ходе прошлой волны помощь врачей понадобилась 19% заражённых. Тогда же в стране доминировал дельта-штамм. Согласно предварительным данным медиков, "омикрон" переносится легче, чем "дельта", однако распространяется быстрее. Так, за вторую неделю в ЮАР зафиксировали свыше 20 тысяч заражений в день, в то время как ранее лишь по 4,4 тысячи.
Как сообщал Лайф ранее, эксперт ВОЗ Набарро заявил, что количество заражённых "омикроном" удваивается каждые два-три дня. По его словам, через неделю ситуация будет серьёзнее в восемь раз, а через две недели — в 40.
Напомним, 14 декабря ВОЗ объявила об обнаружении "омикрона" в 77 странах. Один инфицированный этим штаммом коронавируса, по оценкам мировых экспертов, может заразить трёх и более человек. На сегодня зарегистрирована одна смерть от "омикрона" в Великобритании. В Россию штамм был завезён российскими туристами, вернувшимися из ЮАР.
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