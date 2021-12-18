Медики из ЮАР оценили частоту госпитализаций при омикрон-штамме ковида

По словам главы Минздрава республики Джо Фаахлы, по итогам второй недели четвёртой волны ковида госпитализировано 1,7% пациентов, в то время как по итогу двух недель в ходе прошлой волны помощь врачей понадобилась 19% заражённых. Тогда же в стране доминировал дельта-штамм. Согласно предварительным данным медиков, "омикрон" переносится легче, чем "дельта", однако распространяется быстрее. Так, за вторую неделю в ЮАР зафиксировали свыше 20 тысяч заражений в день, в то время как ранее лишь по 4,4 тысячи.