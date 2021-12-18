Нейрофизиолог Блохина объяснила, как повысить бодрящий эффект от кофе

Кофе становится менее эффективным, если пить его в большом количестве, потому что организм привыкает и становится менее восприимчивым. Такое мнение высказала научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина.

"Чтобы бодрящий эффект стал сильнее, нужно не увеличить, а, наоборот, снизить потребление кофе. Есть такой приём у бегунов на длинные дистанции: они отказываются на две-три недели от приёма кофе, а потом выпивают перед забегом — и стимулирующий эффект значительно увеличивается. Они фактически используют кофе как легальный допинг", — рассказала Блохина в беседе с радио Sputnik.

Чтобы усилить эффект, специалист также рекомендует немного вздремнуть днём, но перед этим выпить чашку напитка. По словам Блохиной, кофеин начинает действовать примерно через тридцать минут, поэтому, если вы поспите в это время, организм немного перезагрузится.

"А во-вторых, когда вы проснётесь, начнёт действовать кофеин. То есть будет двойной эффект: вы немного отдохнули и организм получил долю бодрости", — объяснила она.

Для бодрствования подойдут также другие напитки, содержащие кофеин, например зелёный и чёрный чай. Однако для сохранения этого ощущения Блохина советует работать над режимом дня, иммунитетом и питанием.